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طقس ربيعي مستقر في الأيام القليلة المقبلة

منذ 41 دقيقة
طقس خريفي في لبنان

طقس خريفي في لبنان

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر نهارا وبارد ليلا ويرافقنا في الايام المقبلة لغاية ١٢ من الشهر الحالي حسب احدث التقديرات، مع استقرار بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجة
– الجو : غائم جزئياً بسحب عالية
– الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء : طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الخميس : طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

    المصدر :
  • المركزية

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