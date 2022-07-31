طقس رطب جداً... إليكم تفاصيل الأحوال الجوية في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب جدا ساحلا من المتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم.

ويذكر أن التيارات الغربية تؤدي الى ارتفاع الرطوبة السطحية ساحلاً وفي المحيط مما يزيد الشعور بالحرّ والحرارة المحسوسة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٣ درجة، بقاعا بين ١٨ و٣٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٢٠ و ٢٨ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وانخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، ١٨ و٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فغربية الى جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل، وسرعتها فبين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الثلاثاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، ١٨ و٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فغربية الى جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل، وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.