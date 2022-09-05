الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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طقس رطب في الأيام المقبلة... ماذا في التفاصيل؟

منذ 8 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي معتاد انما رطب حاليا على لبنان مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا جبلاً وبقاعاً فيما الانخفاض يكون محدود ساحلا مع بقاء الرطوبة مرتفعة، واحتمال تساقط رذاذ او مطر خفيف ومحلي بين اليوم والخميس.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣١ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٦ درجة.
٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل الضباب
٣- الرياح : غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الثلاثاء : طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء : طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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