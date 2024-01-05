طقس رطب وممطر يسيطر على الأجواء.. قبل عودة الاستقرار

يهيمن طقس رطب وممطر على لبنان، اليوم، قبل عودة الاستقرار بدءًا من السبت.

وتشير آخر التوقعات إلى احتمال تبدل المنظومة الجوية بدءًا من ١٠ كانون الثاني، خصوصًا من ناحية البرودة ومستوى تساقط الثلوج مع اقتراب سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة بحسب الـlbci:

الجمعة:

١- الحرارة: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم وممطر أحيانًا

٣- الريان: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ٢٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

السبت:

مستقر والجوّ غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٠ ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأحد:

مستقر والجوّ غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.