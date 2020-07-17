طقس صيفي اعتيادي ورطب على السواحل في عطلة نهاية الأسبوع

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يسيطر طقس صيفي اعتيادي على لبنان في الأيام المقبلة مع زيادة في الرطوبة على السواحل والمحيط. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي البقاع يومي الأحد والاثنين.

تفاصيل طقس اليوم:

الحرارة ساحلاً بين 23 و31 درجة، بقاعا بين 18 و 35 درجة وعلى الـ1000م بين 19 و 28 درجة، والأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل.

طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و30 درجة فيما تنخفض على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على الجبال.

الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و 30 درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.