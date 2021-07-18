طقس صيفي حار خلال الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي حار ورطب على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بين اليوم والاثنين فيما يستمر تشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٩ درجة

٢- الجو: قليل السحب اجمالا

٣- الرياح: غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٤ درجة، ٣٨ درجة بقاعا و ٣١ درجة على الـ ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الثلاثاء: ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة، ٣٧ درجة بقاعا و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.