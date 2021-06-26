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طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

26 - يونيو - 2021
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي حار اعتيادي مع استمرار الارتفاع المحدود والتدريجي بدرجات الحرارة مع تكدس بعض السحب و تشكّل ضباب خفيف على الجبال نتيجة الرطوبة التي تسببها الرياح الجنوبية الغربية خصوصا على الساحل والمحيط..

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٨ درجة
– الجو : يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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