طقس صيفي في الـ"weekend"

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي مع استمرار الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة لتصبح حارة نهاراً خصوصا بقاعا، فيما الجو متوقع ان يكون مشمس مع تكدس بعض السحب و تشكل ضباب على الجبال نتيجة الرطوبة التي تسببها الرياح الجنوبية الغربية خاصة على الساحل والمحيط.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٨ درجة

– الجو: يبدأ قليل السحب ثم تتكدس السحب ويتشكل الضباب على الجبال

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد: استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى ال ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.