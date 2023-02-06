طقس عاصف وثلوج... تحذير من الرياح القوية والسيول

يؤثر منخفض جوي عالي الفعالية مصحوب برياح قطبية باردة على لبنان ويؤدي لغاية بعد ظهر الاربعاء الى طقس عاصف، ويبلغ ذروته اليوم الاثنين من حيث شدة الرياح والامطار الغزيرة وكثافة الثلوج التي ستتخطى المتر كسماكة تراكم على الجبال العالية وتشتد البرودة بين الثلاثاء والخميس وتتساقط الثلوج تدريجياً على ال ٦٠٠ متر (خاصة) الاربعاء، عودة الاستقرار النسبي متوقع يوم الخميس….في التفاصيل :

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً ٨ و ١٣ درحة، بقاعا بين صفر و ٦ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٤

٢- الجو : عاصف غائم مع امطار غزيرة خاصة قبل الظهر مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر والبقاع، تحذير من الرياح القوية والسيول

٣- الرياح : جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٥٠ و ١٠٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض كثير كمؤشر لطقس عاصف ويسجل ١٠٠٣ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر مرتفع جدا الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الثلاثاء: غير مستقر عاصف (قبل الظهر) غائم وممطر مع برق ورعد لكن بأقل حدة من الاثنين والاحد وثلوج على ٨٠٠متر والبقاع وتنخفض الى ٧٠٠متر منتصف الليل (واقل شمالاً) والحرارة تخفض تتراوح بين ٦ و ١١ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين صفر و ٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة فجرا وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س

الاربعاء: غير مستقر وبارد جدا، غائم وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٦٠٠متر والحرارة تخفض تتراوح بين ٥ و ٩ ساحلا وبين -٤ و ٤ بقاعاً وبين -١ و ٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س