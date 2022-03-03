طقس عاصف وممطر.. إليكم التفاصيل

يترافق منخفض جوي مع كتل رطبة وباردة متمركز فوق شرق تركيا، وبدأ اليوم بالتأثير على لبنان بطقس عاصف لتعود وتضعف فعالية هذا المنخفض يوم غد الجمعة، هذا المنخفض يحمل معه الامطار الغزيرة والثلوج على الجبال والرياح القوية الى قوية جدا خصوصاً شمالاً، ويستقر الطقس نسبياً يوم السبت.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٧ درجة بقاعا بين ١ و١١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢ و٨ درجة

٢- الجو: غائم مع امطار رعدية غزيرة احيانا فيما تتساقط الثلوج صباحا على ١٦٠٠متر لتتدنى مساء الى ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية (خاصة شمالاً) جداً سرعتها بين ٥٠ و١٠٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر: مرتفع جدا الموج (٥ أمتار) وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الجمعة: طقس بارد وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة خاصة صباحا لتصبح محلية خفيفة نهارا وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠متر فيما الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة، بقاعا بين صفر و٩ درجة على ١٠٠٠متر بين ١ و٦ درجة فيما الرياح جنوبية غربية نشطة صباحا ومعتدلة نهارا بين ٣٠ و٥٠ كم/س

السبت: ينحسر المنخفض الجوي لكن يبقى الطقس بارد والجو غائم جزئيا واحتمال تساقط امطار متفرقة خفيفة صباحا الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٧ درجة، بقاعا بين ١ و١١ درجة على ١٠٠٠متر بين ٣ و٩ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة صباحا ومعتدلة نهارا بين ٢٠ و٣٠ كم/س.