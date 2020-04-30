غيوم وضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس هذا الـ”Weekend”؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل في درجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الطقس المتوقع في لبنان، اليوم الخميس، غائم إجمالا مع رطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل في الداخل وفي المناطق الساحلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال ومن دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد ، يسوء احياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين ٦٥ و٨٥%.

حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٢