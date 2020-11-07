طقس غير مستقر في الأيام المقبلة … وماذا عن الأمطار؟

ما زالت كتل هوئية رطبة تؤثر على المنطقة وطقس متقلب يرافقنا اليوم وفي الايام المقبلة مع بقاء احتمال هطول امطار متفرقة وارتفاع محدود وطفيف يوميًا بدرجات الحرارة.

طقس اليوم السبت على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٣ درجة، بقاعًا بين ٧ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و١٧ درجة

٢- غائم جزيا الى غائمة مع احتمال ٥٠٪؜ لأمطار متفرقة.

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٩٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاحد: طقس خريفي متقلب وغائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة محلية بنسبة ٣٠٪ وتتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و١٨ درجة.

الاثنين: طقس خريفي متقلب غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار رعدية محلية بنسبة ٥٠٪ وتتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٤ درجة، بقاعاً بين ١٠ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و١٨ درجة.