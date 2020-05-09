طقس لبنان… أمطار وبرَد وضباب حتى مساء نهاية الأسبوع

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لا يزال الحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير المنخفض الجوي الماطر، حتى بعد ظهر اليوم السبت، حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى مستقر.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات. وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة مع رياح ناشطة، وبرق ورعد. ويتوقع تساقط حبات البرد، خصوصاً في المناطق الداخلية والجبلية. ويستقّر الطقس تدريجياً اعتباراً من مساء اليوم ويتحوّل الى غائم جزئياً.

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خصوصاً في الداخل وعلى المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، والأحد والإثنين، تتراوح ما بين 17 و23 درجة، وتصل أقصاها إلى 28 درجة في الداخل وزحلة.

الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها ما بين 15 و40 كلم/س، تشتّد أحياناً لتصل الى 65 كلم/س.

الانقشاع: سيئ اجمالاً خصوصاً على الجبال بسبب الضباب وغزارة الأمطار، فيما الرطوبة النسبية على الساحل ما بين 60 و90%. حال البحر مائج، وحرارة سطح المياه 20 درجة مئوية.