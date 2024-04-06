طقس لبنان متقلب وأمطار غزيرة وثلوج.. ابتداء من الغد

يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل السبت حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة ويشتّد تأثيره بدءًا من صباح يوم الأحد حيث يحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية ويستمر خلال الأيام التالية.

وأشارت مصلحة الارصاد الجوية الى ان معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساءً إلى غائم وممطرمترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة .

الأحد:

غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالإنخفاض على الجبال وفي الداخل، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر وانفراجات واسعة بدءًا من بعد الظهر.

الإثنين:

غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطارغزيرة أحيانًا يتشكّل السيول في بعض المناطق، وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما تنشط الرياح وتشتّد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٧٠ كلم/س، ومن المتوقع تساقط حبات البرد بشكل متفرق، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س تنشط أحياناً خاصة في المناطق الشمالية.

الانقشاع: جيّد إلى متوسط أحيانًا على الساحل، سيء إجمالاً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين % ٦٥ و % ٩٠.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢١

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠١