طقس متقلب بين الصحو والأمطار.. متى يعود الاستقرار؟

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم الأربعاء، حيث يتراوح بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محليّة خفيفة وثلوج خفيفة على الجبال العالية، فوق الـ ٢٢٠٠ متر، على أن يستمر هذا التقلّب، لغاية يوم الجمعة المقبل، ليعود الاستقرار التام، السبت.

أمّا في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب عالية، الحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: متقلب غائم إجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحليّ، والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: متقلب غائم إجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحليّ والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.