الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
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طقس متقلب وفروقات حرارية كبيرة

منذ 26 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير مع احتمال منخفض جوي الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درحة، بقاعاً بين ٥ و ١٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٢.
– الجو: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر.
– الرياح : وجنوبية غربية نهاراً نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.
– الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa.
– الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب.
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:

الثلاثاء: طقس غائم اجمالا مع احتمال ضئيل امطار خفيفة ومحلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها غربي نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة بعد الظهر.

الاربعاء: طقس غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة مستقرة بشكل كبير وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح نشطة اتجاهها غربي نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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