طقس متقلب يؤثر على لبنان.. إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان، طقس متقلب يستمر لغاية ظهر الثلاثاء، فيما درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال خفيف لامطار محلية من حين لآخر

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس مستقر نسبياً نهارا ليتحول الى متقلب ليلاً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الإثنين: طقس متقلب مع احتمال امطار محلية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.