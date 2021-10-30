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طقس متقلب يؤثر على لبنان.. إليكم التفاصيل

30 - أكتوبر - 2021
الطقس ـ تعبيرية

الطقس ـ تعبيرية

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يؤثر على لبنان، طقس متقلب يستمر لغاية ظهر الثلاثاء، فيما درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال خفيف لامطار محلية من حين لآخر
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس مستقر نسبياً نهارا ليتحول الى متقلب ليلاً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الإثنين: طقس متقلب مع احتمال امطار محلية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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