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طقس متقلب يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

1 - فبراير - 2022
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يؤثر على لبنان طقس متقلب، ليعود ويستقر يوم غد ويستمر لغاية بعد ظهر الخميس، ليتأثر بمنخفض جوي رطب وبارد ليل الخميس ويستمر تأثيره بفعالية ضعيفة حتى يوم السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٥ درجة بقاعا بين ١ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة
– الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية جدا
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٥ ٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
– الرؤية متوسط
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس مستقر قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠ درجات وبقاعا بين ١ و ١١ درجة، الرياح شرقية ضعيفة ١٥ الى ٢٥كم/س.

الخميس: مستقر نهاراً ومغبر يتحول قرابة العصر الى غير مستقر مع أمطار متفرقة وثلوج متفرقة على ١٥٠٠متر الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين ١ و ١١ درجة، الرياح جنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و ٥٠كم/س.

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