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طقس متقلب يسيطر على لبنان

منذ 10 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط”

الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل ب​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية و الجبلية و ارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتكون ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و انخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع ​تساقط امطار​ في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة و احتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة و تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق و رعد و بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

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