طقس متقلّب يسيطر على لبنان.. إلى متى ترافقنا الأمطار؟

يسيطر طقس خريفيّ متقلب بين الصحو مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية أحيانًا، اليوم وفي الأيام المقبلة بالتزامن مع استقرار في درجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم جزئيًا مع احتمال أمطار رعدية محلية بخاصة شمالًا، الحرارة بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و٢٧ بقاعًا وبين ١٣ و٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: غائم حزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة عمومًا خصوصًا شمالًا، والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة عمومًا خصوصًا شمالًا، والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.