طقس مستقر في الأيام المقبلة

ما زال طقس مستقر أشبه بطقس ربيعي يسيطر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة (لغاية ١٢ من الشهر الحالي حسب احدث التقديرات) مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون ربيعية نهارا وباردة قليلاً ليلا.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً بسحب عالية

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.