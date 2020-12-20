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طقس مستقر في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
طقس خريفي في لبنان

طقس خريفي في لبنان

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تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان وتترافق مع طقس مستقر في الايام المقبلة باستثناء حالة سريعة من عدم الاستقرار الاربعاء المقبل.

طقس اليوم الاحد على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة.
٢- الجو : قليل السحب يتشكل الجليد على الجبال التي تزيد عن ١٣٠٠م (ليلاً وصباحاً)
٣- الرياح شمالية ضعيفة الى معتدلة ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأثنين: طقس مستقر قليل السحبوالحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية ضعيفة.

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا و قليل السحب يتحول غائم ومتقلب ليلاً مع احتمال امطار محلية خفيفة والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية غربية الى غربية ضعيفة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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