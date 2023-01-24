طقس مستقر في عز كانون.. ومنخفض جوي نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا أحيانًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة، قبل أن نكون مع منخفض جوي يبدأ في نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف صباحًا يتحوّل مساء الى قليل الغيوم بسحب متوسطة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا أحيانًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا أحيانًا من دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحًا.

الجمعة: قليل الغيوم صباحًا يتحوّل بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية ضعيفة، سرعتها من 8 إلى 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على الجبال خلال الفترة المسائية بسب تكون الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,41

– ساعة غروب الشمس: 16,59