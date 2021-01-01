طقس مستقر لبداية العام الجديد

يسيطر طقس مستقر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة‎.‎

تفاصيل طقس اليوم الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٥ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً

‏٣‏‎- ‎الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة‎.‎

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي‎:‎

السبت: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ‏‏١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد ‏صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة‎.‎

الاحد: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ‏‏١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد ‏صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة‎.‎