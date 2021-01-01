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طقس مستقر لبداية العام الجديد

منذ 12 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر طقس مستقر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة‎.‎

تفاصيل طقس اليوم الجمعة‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٥ درجة
‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً
‏٣‏‎- ‎الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة‎.‎

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي‎:‎

السبت: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ‏‏١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد ‏صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة‎.‎

الاحد: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ‏‏١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد ‏صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة‎.‎

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