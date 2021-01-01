طقس مستقر لبداية العام الجديد

يسيطر طقس مستقر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٥ درجة
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.
الاحد: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٦ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.