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طقس مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة

9 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ويستمر لغاية منتصف الشهر الحالي مع انخفاض الحرارة لتعود وترتفع قليلاً اواخر الاسبوع.

في التفاصيل:
الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٧ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٢ درجة
٢- الجو: مشمس اجمالا
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة ، من ١١ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الخميس : طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا قليلاً ساحلا بين ١٩ و ٢٥ درجة ، من ١٠ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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