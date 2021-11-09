طقس مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة

يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ويستمر لغاية منتصف الشهر الحالي مع انخفاض الحرارة لتعود وترتفع قليلاً اواخر الاسبوع.

في التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٧ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٢ درجة

٢- الجو: مشمس اجمالا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة ، من ١١ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الخميس : طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا قليلاً ساحلا بين ١٩ و ٢٥ درجة ، من ١٠ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.