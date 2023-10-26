طقس مستقر وجاف يهيمن على لبنان.. كيف سيكون في الأيام القادمة؟

يهيمن طقس مستقر وجاف يؤثر على لبنان مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام.

وتنخفض مجدّدًا يوم الجمعة لكن، تبقى دافئة نهارًا من دون مؤشرات منخفضات ممطرة لغاية مطلع الشهر المقبل.

إليكم تفاصيل اليوم واليومين المقبلين:

يوم الخميس:

١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس يتخلل الجو سحب عالية

٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة اجمالا وتنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

يوم الجمعة:

مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال الشمالية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١١ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

يوم السبت:

مشمس إجمالًا، تتكدس السحب مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال الشمالية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١١ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة اجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.