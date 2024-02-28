طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان

يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملموس اعتباراً من يوم الخميس والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعض ظهر يوم السبت ، حيث من المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً بين ايطاليا واليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وأشارت مصلحة الارصاد الجوية الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال ٣ درجات و بقاء نسبة الرطوبة منخفضة تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألأجواء.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة، يتكون الضباب على المرتفعات مساءً وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ ليل السبت/الأحد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.