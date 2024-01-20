طقس مستقر يرافقنا حتى ظهر الغد وكتل باردة تقترب

يؤثر على لبنان مرتفع جوي، يؤدي الى طقس مستقر اليوم يستمر لغاية بعد ظهر غد الاحد، ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وفي هذا الوقت، تتدفق كتل رطبة ضعيفة التأثير فوق منطقتنا، ستؤدي الى طقس متقلب بين الصحو والممطر أحياناً، وذلك بين مساء الاحد والخميس المقبل.

من جهة اخرى، تشير التوقعات عن احتمال تدفق رياح شمالية قطبية من فوق شمال شرق اوروبا بدءا من يوم الجمعة تؤدي الى طقس بارد جدا وممطر ومثلج.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: تتراوح بين ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر.

– الجوّ: مشمس الى غائم جزئيًا

– الرياح: شرقية ليلا وشمالية غربية نهارا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

– الرؤية: جيدة

– حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم اجمالاً، مستقر نهارا متقلب بعد مساءً مع احتمال امطار رعدية في القسم الشمالي والشمالي الشرقي للبنان والحرارة ترتفع فوق المعدلات وتتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما شرقية ليلا شمالية غربية نهارا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاثنين: مستقر نسبيا قليل السحب اجمالا وتنخفض الحرارة لتتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح الرياح شرقية ليلا وجنوبية غربية نهارا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.