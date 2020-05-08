طقس نهاية الأسبوع غائم جزئياً وأمطار غزيرة خاصة في المناطق الجبلية

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يتوقع أن يكون طقس نهاية الأسبوع غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتشكل الضباب على المرتفعات. كما تتساقط الأمطار المتفرقة والغزيرة أحياناً على المرتفعات.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانا.

ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول تدريجيا خلال الليل الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية (معدل الحرارة لشهر أيار يتراوح بين 18 و27 درجة مئوية) ، ونسبة رطوبة منخفضة، تشتد سرعة الرياح بدءا من الظهر لتصل لحدود 70 كم/س، واحتمال انتشار الغبار في الأجواء يتحول الطقس بعد منتصف الليل الى متقلّب مع تساقط بعض الرذاذ المترق وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانا. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل من 16 إلى 25 درجة، في الجبال من 13 إلى 17 درجة وفي البقاع من 12 إلى 21 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 15 و40 كم/س، تشتّد سرعتها بدءا من الظهر لتصل الى 65 كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا بدءا من بعد الظهر بسبب ظهور غبار في الأجواء.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,43 ساعة غروب الشمس: 19,27