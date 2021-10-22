طقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة)

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,50

– ساعة غروب الشمس: 17,50