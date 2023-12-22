طقس نهاية الاسبوع ماطر بغزارة مع رياح شديدة وثلوج ينحسر تدريجيا نهار الميلاد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا تتشكل معها السيول على الطرق فترة قبل الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس سرعتها ال 65 كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر (3 أمتار)، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2100 متر وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة أحيانا، ثلوج متفرقة ورياح شديدة ويستمر تأثيره حتى فجر الإثنين حيث ينحسر تدريجيا.

تحذير : من اشتداد سرعة الرياح لحدود ال90 كلم/س، تطاير اللوحات الاعلانية ، ارتفاع موج البحرلحدود ال4 امتار وتشكل السيول تشكل السيول من صباح الجمعة و حتى ظهر السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مما تؤدي الى تشكل السيول، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تلامس ال90كم/س شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلا لتلامس ارتفاع ال 1800 متر.

السبت: غائم وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا تتشكل معها السيول على الطرق فترة قبل الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس سرعتها ال 65 كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر (3 أمتار)، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2100 متر وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

الأحد: غائم االى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار .

الإثنين: غائم جزئيا اجمالا مع ضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ويبقى احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة فجرا ، ثم يتحسن الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 10 درجات، في الداخل من 8 إلى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد اعتبارا من المساء تصل إلى 65 كلم/س، ومن ثم تشتد فجر السبت بخاصة شمال البلاد فتسجل سرعتها ال 90 كم/س .

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا بسبب الضباب أو غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 95 %.

-حال البحر: مائج الى هائج ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة .

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،39

-ساعة غروب الشمس: 16،34