طلاب وأساتذة من الجامعة اللبنانية استكشفوا البارجة الإندونيسيّة في المرفأ

زار وفد من طلاب الجامعة اللبنانية وأساتذتها البارجة الإندونيسية “السلطان إسكندر مودا 367″ الراسية في مرفأ بيروت والمشاركة في مهمة حفظ السلام التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفل)، وفق ما اعلنت سفارة اندونيسيا في بيان.

وقالت:”شارك ما يزيد على 50 طالباً وطالبة من الجامعة في الاستقبال الأول لـ”السلطان إسكندر مودا 367” مستطلعين أقسام البارجة المعزّزة بمئة وتسعة عشر جنديا من البحرية من أفراد كتيبة غارودا الإندونسية، يرأسهم عميد كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة الدكتور أحمد رباح، ممثّلا رئيس الجامعة اللبنانيّة البروفسور بسام بدران، يرافقهم الدكتور محمد حسني الحاج، عميد كليّة الفنون الجميلة والعمارة السّابق وهو عضو ومسؤول في منتدى التّعاون الإندونيسيّ اللبنانيّ.

استقبل الوفد قائد البارجة العقيد عبد الحارس، وأفراد الطاقم بالإضافة إلى المستشار الثقافي والإعلامي في السّفارة الإندونيسيّة الدكتور أدي موليا الذي قال إن “النشاط هو أحد برامج الركن الإندونيسي ((Indonesian Corner هو مركز الثقافة الذي أنشئ بفضل التعاون بين السّفارة الإندونيسيّة في بيروت والجامعة اللبنانيّة والذي افتتحه السّفير الإندونيسي ورئيس الجامعة اللبنانيّة في شّهر حزيران عام 2021”.

ورحّب عبد الحارس بالحضور شارحاً تفاصيل الجولة التي بدأت من مدخل البارجة بالاستماع إلى عرض تعريفي عن دولة إندونيسيا وحضارتها وثقافتها وشعبها وصناعاتها والسياحة فيها ومشاركتها فيالمهمات الإنسانية حول العالم. ثمّ وزّعت هدايا تذكارية على الطلاب الذين أجابوا على الأسئلة المتعلّقة بالعرض.

واختتمت الجولة الّتي شملت أقسام البارجة وقمرة قيادتها، بعروض فنّية من أفراد الطاقم وجه إثرها رباح الشّكر لأصحاب الدعوة باسم رئيس الجامعة اللبنانية منوها بكرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، فيما أكّد الدكتور الحاج على المزيد من التّعاون فى المستقبل بين إندونيسيا ولبنان.

وانتهت الجولة بصورتذكارية على متن البارجة.