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طلال حواط زار مرفأ طرابلس: لضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة

منذ ساعة واحدة
طلال حواط

طلال حواط

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زار وزير الاتصالات طلال حواط مرفأ طرابلس، وكان في استقباله مدير المرفأ احمد تامر، ونقيب عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد وأجراؤه، وفعاليات من المرفأ.

بداية شرح تامر للوزير حواط مشاريع المرفأ وخططه المستقبلية وبخاصة مشاريع التوسعة الممولة من قرض البنك الاسلامي، مبديا الاخير بعض الملاحظات المبنية على خبرته العالمية في مجال الاتصالات والتواصل الالكتروني.

كما واكد حواط “ضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة وتفعيلها نظرا إلى أنها ستكون روح المرفأ وأساس تنشيطه وتقدمه التجاري واللوجستي.

في الختام اثنى تامر على اهتمام الوزير حواط مؤكدا انه فرد من عائلة المرفأ بحكم ان والده كان زميلا وموظفا في المرفأ لأكثر من ثلاثين سنة.

كما شكر حواط لحسن الاستقبال وابدى استعداده لتقديم العون والمساعدة من اي موقع يشغله.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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