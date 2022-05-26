الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طلب عاجل من وزارة الصحة إلى "المعنيين"!

26 - مايو - 2022
وزارة الصحة

وزارة الصحة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، بيان جاء فيه: “شكل الظرف المالي الصعب الذي ينعكس بحدة على عمل المستشفيات والأطباء محور اجتماعات متتالية عقدها وزير الصحة العامة فراس أبيض في الفترة الاخيرة مع المسؤولين المعنيين في مصرف لبنان بالتنسيق والتشاور مع نقابتي الأطباء والمستشفيات بهدف إيجاد حلول مالية تعزز قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على الصمود. إلا أن هذه الجهود لم تأت بالنتيجة المرجوة”.

وأضاف البيان، “بالفعل، تأسف وزارة الصحة العامة لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية التي دفعت القطاع الطبي والاستشفائي لاتخاذ قرار بالإضراب على مدى يومين، وهي تتفهم أسباب التحرك الاحتجاجي لتسليط الضوء على أحقية المطالب، إلا انها تشدد وتحرص في الوقت نفسه على ضرورة عدم تأثير هذا التحرك على الخدمات الطبية الواجب تقديمها باستمرارية ومن دون انقطاع للمرضى”.

وناشدت وزارة الصحة العامة المسؤولين المعنيين في القطاعين المالي والمصرفي “إيجاد الحلول الممكنة في أسرع وقت ممكن لأن ارتباط ديمومة العمل في القطاع الطبي والاستشفائي بالخدمة الواجبة للمرضى، لا يحتمل التأجيل وانتظار التسويات والحلول الكبرى”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب استقبل ممثليّ اليونيسيف واليونيسكو.. وهذا ما تم بحثه
    وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
    نصار: عدد الوافدين تجاوز المليون ونصف وهناك خطة للفصلين المقبلين
    رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر
    الأشقر: هناك شرطان لعودة لبنان الى الخريطة السياحية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
    جبران باسيل
    باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته