طلب من عبود لتكون بيروت خالية من الشعارات الحزبية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:

في إطار خطته لجعل العاصمة بيروت مدينة خالية من الشعارات الحزبية والسياسية والطائفية.

باشر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبالتنسيق مع كافة المعنيين للمضي في الحملة المزمع إطلاقها نهاية الأسبوع المقبل.

حيث كلف المحافظ مروان عبود مصلحة النظافة في بلدية بيروت بمؤازرة فوجي إطفاء وحرس بيروت، إزالة كافة الشعارات والصور والاعلام والاعلانات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة وعلى جدران الأبنية و أعمدة الانارة وجميع الاماكن العامة والمباني الحكومية و على الأسوار وجذوع الأشجار وعلى مونسات الطرق وأعمدة الهاتف والكهرباء والإشارات الضوئية وغيرها خاصة تلك العائدة للمرشحين على الانتخابات النيابية، بعد أن عمد معظمهم على تعليق اعلانات وصور ويافطات تعود لحملتهم الانتخابية بصورة مخالفة للقانون، مما أدى الى تشوه كبير طال شوارع بيروت وعكس صورة سلبيه عن وجه العاصمة الحضاري.