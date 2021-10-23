طليس: لإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، “أننا مصرّون على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فيما السلطة تتهرّب من مسؤوليتها، والآتي أعظم بما يتعلّق بملف المحروقات، من هنا يأتي تحرّكنا الأربعاء المقبل”.
ولفت، في حديث إذاعي، إلى “أنني أطالب الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، بإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل، لأنّ الناس لم تعد تتحمل الأعباء”، متسائلًا “ماذا قدّموا مقابل الغلاء؟”، مؤكدًا أن المهلة التي نعطيها، لن تتجاوز الأسبوع”.
واعتبر طليس أن “السائقون نزلوا لوحدهم إلى الشارع، لكي يعبروا عن غضبهم، وهم لا يستطيعون العمل”.