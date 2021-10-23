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طليس: لإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل

23 - أكتوبر - 2021
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، “أننا ‏مصرّون على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فيما السلطة تتهرّب من ‏مسؤوليتها، والآتي أعظم بما يتعلّق بملف المحروقات، من هنا يأتي ‏تحرّكنا الأربعاء المقبل‎”.‎

ولفت، في حديث إذاعي، إلى “أنني أطالب الحكومة ورئيسها نجيب ‏ميقاتي، بإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل، لأنّ الناس لم تعد تتحمل ‏الأعباء”، متسائلًا “ماذا قدّموا مقابل الغلاء؟”، مؤكدًا أن المهلة التي ‏نعطيها، لن تتجاوز الأسبوع‎”.‎

واعتبر طليس أن “السائقون نزلوا لوحدهم إلى الشارع، لكي يعبروا عن ‏غضبهم، وهم لا يستطيعون العمل‎”.‎

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