طليس: لإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، “أننا ‏مصرّون على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فيما السلطة تتهرّب من ‏مسؤوليتها، والآتي أعظم بما يتعلّق بملف المحروقات، من هنا يأتي ‏تحرّكنا الأربعاء المقبل‎”.‎

ولفت، في حديث إذاعي، إلى “أنني أطالب الحكومة ورئيسها نجيب ‏ميقاتي، بإقرار مشروع الدعم لقطاع النقل، لأنّ الناس لم تعد تتحمل ‏الأعباء”، متسائلًا “ماذا قدّموا مقابل الغلاء؟”، مؤكدًا أن المهلة التي ‏نعطيها، لن تتجاوز الأسبوع‎”.‎

واعتبر طليس أن “السائقون نزلوا لوحدهم إلى الشارع، لكي يعبروا عن ‏غضبهم، وهم لا يستطيعون العمل‎”.‎