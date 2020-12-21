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طليس للسائقين العموميين: أعفيتم من رسوم الميكانيك والمعاينة

منذ 49 دقيقة
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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أشار رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، إلى أن “​الشعب اللبناني​ وصل الى مكان لم يعد يحتمل بخصوص الوضع الإقتصادي، وأقول للسائقين العموميين أنكم أعفيتم من الرسوم الميكانيكية والمعاينة، وأتفهم موقف الهيئة العامة، بأنه لا يمكن مساواة سيارات ​السائقين العموميين​ بغيرهم ممن يملك ​سيارة​ باهظة الثمن”.

وتمنى طليس، في مداخلة تلفزيونية، أن “يتوضح القانون أكثر للبنانيين، لأن المفهوم الوحيد الواضح هو أن من دفع بال2020 يعفى بال2021، وأقول شكرا للمجلس النيابي الكريم الي أقر اقتراح القانون الذي أطال بشكل مباشر وذوي الدخل المحدود، والذي طال 80% من الشعب اللبناني، مما يخفف أعباء على كل اللبنانيين وأتمنى أن يستكمل مع إجراءات تساهم بمكافحة المعاناة لدى الشعب اللبناني”.

وطلب طليس من حكومة ​تصريف الأعمال​ الحالية والحكومة القادمة على “أن تضع بأولوياتها ​الأزمة​ التي تواجه الشعب اللبناني منذ سنة، وتتعاطى الدولة على أساس أنها راعية لمواطنيها وليس كتاجر ومشتري”.

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