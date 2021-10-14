طليس: هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟

اشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى ان الاتحادات طالبت رئيس الجمهورية اقرار خطة النقل العام المتكاملة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء.

تابع:” المطلوب اما اقرار خطة النقل التي تم الاتفاق عليها او عدم اقرارها وفي هذه الحال على الدولة تأكيد اهمية الخطة وتكليف وزارة الاشغال تحديد تعرفة على اساس الاسعار”.

سأل:”هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟”.

واضاف:” هناك مماطلة في إقرار خطة النقل المتكاملة التي تخدم المواطنين والموظفين المطلوب اقرارها، وغدا لدينا مؤتمر صحفي واتمنى من كل المسؤولين والمعنيين ان يأتوا بحل”.