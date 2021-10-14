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طليس: هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟

14 - أكتوبر - 2021
سيارات اجرة

سيارات اجرة

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اشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى ان الاتحادات طالبت رئيس الجمهورية اقرار خطة النقل العام المتكاملة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء.

تابع:” المطلوب اما اقرار خطة النقل التي تم الاتفاق عليها او عدم اقرارها وفي هذه الحال على الدولة تأكيد اهمية الخطة وتكليف وزارة الاشغال تحديد تعرفة على اساس الاسعار”.

سأل:”هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟”.

واضاف:” هناك مماطلة في إقرار خطة النقل المتكاملة التي تخدم المواطنين والموظفين المطلوب اقرارها، وغدا لدينا مؤتمر صحفي واتمنى من كل المسؤولين والمعنيين ان يأتوا بحل”.

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