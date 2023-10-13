طه: حماس تحترم سيادة لبنان.. ولكن هناك جرائم ترتكبها إسرائيل

أشار الناطق باسم “حماس” في لبنان جهاد طه، إلى أنّ “رسالة التضامن التي أرسلها “حزب الله” بالنار من جنوب لبنان تدعم صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا جميع الدول العربية والإسلامية والشعوب للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وأشار في حديث لِـ”صوت كل لبنان” إلى، أن “المقاومة في فلسطين تمتلك أوراق قوة كبيرة جداً”.

وأضاف طه، “بالتالي من واجب العالم العربي والإسلامي والشعوب أن تساند شعبنا الفلسطيني وأن تقف مع القضية لأنّ العدو يستهدف كل الشعوب وليس فقط الفلسطينيين”.

ورأى، أن “الحكومة الاسرائيلية تعيش حالة تخبّط، لافتًا إلى هناك قرارًا بتوجيه ضربة إلى غزة”.

وقال طه: “نحن نحترم سيادة لبنان والقوانين المرعية الإجراء ولكن هناك جرائم وارتكابات ترتكبها إسرائيل بما يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية”، مؤكداً أنه “يجب أن يكون هناك استراتيجية عربية واسلامية موحدة للجم جرائم الجيش الاسرائيلي”.

وشدّد طه على، أن “هذه المعركة مفتوحة وإسرائيل تدرك تماما ما ينتظرها”.