السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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طوابير أمام الأفران في هذه المدينة... ومشادات بين العاملين

منذ 22 دقيقة
الأفران

الأفران

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شهدت الأفران في مدينة صيدا منذ ساعات الفجر زحمة خانقة من المواطنين للحصول على الخبز، إذ اصطفوا في طوابير فيما لم يخلوا الأمر من مشادات بين العاملين في الأفران والمواطنين الذين طالبوا بالحصول على اكثر من ربطة خبز.

ومنذ أسابيع يصطف اللبنانيون في طوابير طويلة أمام الأفران لضمان حصولهم على ربطة خبز واحدة لكل فرد. وبحسب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام فإن 75 في المائة من الذين يصطفون في الطوابير هم من النازحين السوريين، في وقت تذهب 400 ألف ربطة خبز يومياً لهؤلاء النازحين الذين يستفيدون من 7 ملايين دولار كدعم شهري من الاحتياطي الإلزامي للخبز.

وتتجه وزارة الاقتصاد لترشيد الدعم عن الطحين المخصص لصناعة الخبز تمهيداً لوقفه كلياً ما سيؤدي تلقائياً لارتفاع سعر ربطة الخبز والأرجح إلى مضاعفة سعرها. وأدت سياسة دعم العديد من السلع منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل نحو 3 أعوام إلى نفاد الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان من العملات الصعبة ما فاقم الأزمة المالية التي ترزح تحتها البلاد، وأدى لازدياد ظاهرة التهريب، في ظل الحدود السائبة، بشكل مفرط.

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