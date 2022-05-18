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طوابير أمام الأفران.. هل تلوح أزمة خبز جديدة في الأفق؟

18 - مايو - 2022
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في وقت عاد مشهد الطوابير اليوم الأربعاء، أمام الأفران جراء انقطاع الخبز من البعض المتاجر والسوبرماركت، أفادت مصادر لقناة الـLBCI، بأن “هناك 35 الف طن من القمح في لبنان تكفي من 3 أسابيع الى شهر، وبعد شهرين سيكون الحصول على الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (بالنسبة لدعم القمح).

الى ذلك، أكدت وزارة الإقتصاد أنها ستتولى إدارة الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، علما أننا قد نقع في بعض المطبات بالمرحلة المقبلة”.

وأشارت المصادر، الى وجود أزمة فعلية لكن محاولات المعالجة جارية بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن التي أقفلت، بسبب عدم فتح الاعتمادات.

كما عُلم أن 3 بواخر تنتظر لتفريغ حمولتها.

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