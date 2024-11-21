طوارىء الصحة: 3583 شهيداً و15244 جريحاً منذ بدء العدوان على لبنان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن “غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 20 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 25 شهيدا و 121 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3583 شهيدا و 15244 جريحا”.

على الجانب الآخر، كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته على مناطق عدة في لبنان، وأفادت الجزيرة بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت غارات عدة استهدفت الضاحية في وقت سابق اليوم عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بقصف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ما وصفها بالهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، استشهاد 32 شخصا وإصابة 49 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على بلدتي معركة والشعيتية بقضاء صور جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن سلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 13 شهيدا وإصابة 44 آخرين.

وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح”.