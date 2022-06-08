طوافات الجيش تُساهم في إخماد حريق بطرماز

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، فيديو يُظهر طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تُساهم في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز – الضنية للحؤول دون تمدده.

كذلك، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا أنه تمّ تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة، وتتمّ متابعة الحريق في بطرماز، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، ومع وزير البيئة الذي انتقل إلى موقع الحريق.

استمر الحريق في حرج السفيرة للصنوبر البري في الضنية لجهة بلدة بطرماز طوال الليل. وفيما تعذر وصول آليات الدفاع المدني إلى مكان الحريق لاخماده، قامت عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والجيش اللبناني ومتطوعين بجهود شخصية في محاولة للحد من توسعه. كما تعذر الإستعانة بطوافات تابعة للجيش اللبناني لهذه الغاية بسبب ضباب كثيف غطى المنطقة.

وتسبب ذلك بمخاوف كبيرة لدى الأهالي والمعنيين من اتساع رقعة الحريق واقترابها من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وقضائها على مساحة أكبر من الحرج.

وللغاية، أجرى النائب جهاد الصمد اتصالات مكثفة مع فعاليات الضنية ومع وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمعنيين وقيادة الجيش، وتم الاتفاق على إرسال طوافة هليكوبتر اليوم صباحاً، على أن تتم الإستعانة بمياه بحيرة السفيرة ـ العرقوب.