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طوافة تنقل الضابط المصاب بانفجار لغم “وادي خالد” إلى بيروت لمعالجته

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 9:34 مساءً
طوافة تنقل الضابط المصاب إلى بيروت لمعالجته

طوافة تنقل الضابط المصاب إلى بيروت لمعالجته

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن طوافة عسكرية حطت مساء اليوم في الباحة الخارجية لمستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات، في مهمة صحية لنقل الضابط في فوج الحدود البرية، الذي كان اصيب اثر انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية السورية في خراج بلدة الكنيسة في منطقة وادي خالد الحدودية، الى احد المستشفيات في العاصمة بيروت لاستكمال معالجته.

وكانت قيادة الجيش قد قالت في بيان لها أنّه بتاريخ 12/ 12/ 2020 وأثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة الكنيسة- وادي خالد، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جرّاء انفجار لغم أرضي كانت قد جرفته مياه النهر الكبير من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة.

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