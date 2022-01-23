طوني ابي نجم لصوت الناس: كل احتلال زائل.. و”شوية فرس ما بيقدموا وما بأخروا”

اعتبر رئيس تحرير موقع imlebanon طوني أبي نجم، ان حزب الله هو الذي انهك رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على كلّ المستويات، مشيرا الى ان الحريري ضحية للحزب.

وقال أبو نجم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حزب الله لم يسلف سعد الحريري الانسحاب من اليمن ولا سلّم المدان سليم عياش باغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو منذ الـ2018 اخذ 6 نواب سنّة من تيار المستقبل وقضمه بعدما اغتال والده وصولا الى حلفائه. حزب الله الغى جسديا رفيق الحريري ووسام الحسن وآخرين”.

ورأى ان “سعد الحريري دفع ثمن تراكمات من الاخطاء مع السعودية اهمها قراره بوقف المواجهة السياسية مع حزب الله والدخول بتسويات “.

وتابع: “السعودية قدمت منذ 50 عاما 70 مليار دولار الى لبنان واستثمارات وصادرات وسنويا 3 مليار ونصف مليار دولار من لبنانيين في السعودية تحوّل الى لبنان فيما الايرانيون حين قالوا انهم سيساعدوننا باعونا مازوتا مهرّبا! اين مصالح لبنان الاقتصادية والاستراتيجية؟”.

ودعا ابي نجم، النيابة العامة الى الاطلاع على الصور التي نشرها قاسم حدرج على “تويتر” خاصته لافتا الى انها تعتبر اساءة للملكة العربية السعودية. وردّا على حدرج، قال: “هو مع اليمن (لأن الحوثيين تابعون للحرس الثوري) ضدّ لبنان”.

وسأل أبي نجم: “ما علاقتنا بالشأن اليمني؟ لماذا نتضامن مع الحوثيين؟”.

وتابع: “من قضى على الثورة في لبنان؟ وقال لاءاته الثلاث؟ نصرالله هو الذي ضرب الثورة ولولا السلاح كانت ثورة 17 تشرين لتطيح بكلّ المنظومة القائمة.. حزب الله يشل البلاد ويهيمن بسلاحه وهو مأجور من ايران وبالتالي هناك احتلال ايراني للبلاد”.

واعتبر ان “الخطيئة التي يرتكبها حزب الله هي ربط جزء من الشيعة في لبنان بايران التي تحارب الدول العربية”.

وعن زيارة وزير الخارجية الكويتي الى لبنان، قال: “الدول العربية تطلب من لبنان تطبيق القرارات الدولية ووقف تجارة الكبتاغون التي تحصل تحت اشراف حزب الله والفرقة الرابعة في الجيش السوري”.

وتابع: “ليس لدينا مسؤولون رجال وكلّ المسؤولين في الغرف المغلقة ضدّ حزب الله وعن مسؤوليته في ما يحصل في لبنان وفي العلن غير ذلك “.

واعتبر ان “حزب الله اليوم يهدد كل لبنان”.

وقال: “في كلّ مرّة حزب الله يهدد البلد بالحرب الاهلية والفتنة عند الاقتراب من اي من مصالحه.. ولا احد يخاف من حزب الله وهو واجه مشكلة في شويا وخلدة وعين الرمانة “.

وختم ابي نجم: “كل احتلال زائل.. و”شوية فرس ما بيقدموا وما بأخروا” لبنان لن يكون جزءا من الجمهورية الاسلامية الكبرى”.