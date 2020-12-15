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طوني الرامي: التوجه إيجابي

منذ 11 دقيقة
نقيب أصحاب المطاعم

نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي

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نفذ أصحاب المطاعم والحانات والملاهي الليلية اعتصاماً أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإعادة فتحها نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة. اشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في تصريح له الى ان التوجه إيجابي.

ودعا كل السياح الذين يحبون لبنان الى المجيء للسهر في مطاعمه وملاهيه. ولفت الى ان قطاع المطاعم التزم بنسبة 50 في المئة، واليوم اجتمعنا مع رئيس الجمهورية وعرضنا عليه خطتنا وطلبنا تمديد وقت الفتح.

في هذا السياق، كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قد علّق على قرار الداخلية بالسماح بالسهر ومنع الرقص بالقول: الوزارة مهمتها فقط تعميم التوصيات وتنفيذها.

وأوضح فهمي في حديث لقناة “الجديد” مشيراً الى أن الرقص ممنوع لأن اللهاث يتسبّب برذاذ وتعب ونفس سريع من شأنه نقل العدوى. وكان القرار قد أثار جدلاً في لبنان، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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