طوني فرنجية زار السفير البابوي: لانتخاب رئيس يجمع اللبنانيين حول طاولة حوار

زار النائب طوني فرنجية السفارة البابوية في لبنان، حيث التقى السفير المونسنيور باولو بورجيا، بحضور القياديين في تيار “المردة” شكيب خوري وبيار بعقليني.

وأشار بيان للتيار، إلى أن “فرنجية قدم خلال الزيارة، التهاني للمونسنيور بورجيا، متمنيًا له النجاح في مهمته ورسالته في لبنان. وفي بداية اللقاء تمنى بورجيا وفرنجية الرحمة لكل ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وعبّرا عن تضامنهما مع الجرحى، متمنيين السلامة التامة لكل اللبنانيين الذين عاشوا ساعات من الخوف والهلع خلال ساعات فجر اليوم”.

ولفت البيان إلى أن “اللقاء تخلله عرض لمختلف المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة اللبنانية وتأكيد على الدور الريادي والتاريخي الذي لعبته وما زالت تلعبه الفاتيكان على الصعد التربوية والدبلوماسية والاجتماعية في لبنان، وبشكل أساسي على صعيد المحافظة على دور ووجود المسيحيين في الشرق الاوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص. كما تم التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يضع ضمن سلم أولوياته مهمة جمع اللبنانيين والمسيحيين حول طاولة مصارحة وحوار”.