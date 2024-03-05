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طوني فرنجية لوزير الداخلية: سلامة فهمك معالي الوزير!

منذ ساعة واحدة
النائب طوني فرنجية

النائب طوني فرنجية

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجية، البيان الآتي:

“بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، نتوجه إلى معاليه بالقول: سلامة فهمك معالي الوزير!
هل إنصاف كل بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنية أم أن توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟.

إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات.

وفي الأحوال كلها، لا يكفي التذرع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابية القانون”.

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