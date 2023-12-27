طوني فرنجية يُحذّر من توسّع الحرب: لبنان سيدفع ثمنًا أغلى مما يدفعه في الجنوب

أمل النائب طوني فرنجية أن “نتمكن من إعادة إطلاق لبنان ووضعه على السكة الصحيحة عبر إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ما يؤدي إلى انتظام الحياة السياسية فيه”، لافتًا إلى أنّ “الطوائف اللبنانية على اختلافها تكون في حالة من الخير والسلام عندما يكون لبنان بخير، وذلك من خلال تمتين الأمن والاستقرار واسترجاع هيبة الدولة”.

فرنجية وردًا على سؤال حول التطورات في غزة وجنوب لبنان، بعد زيارة تهنئة للشيخ علي قدور لانتخابه رئيسًا للمجلس الإسلاميّ العلوي، قال: “العدوّ الإسرائيلي يتمادى اليوم في هجماته على الأراضي اللبنانية، وما تشهده غزة هو جريمة موصوفة بحق الإنسانية، في ظل غياب ردة فعل عالمية توازي المعاناة وتحاكيها، والكلام في هذا المجال أعجز من أنّ يعبّر عن مدى الظلم والألم”.

واعتبر فرنجية أنّ “لبنان ينال حصته من العدوان الاسرائيلي وهذا ما يؤكّد أنه شريك في المقاومة ولن يتخلى عن دوره في هذا المجال”، متمنيًا “ألا تتوسع الحرب وإلا يدفع لبنان ثمنًا أغلى مما يدفعه اليوم في الجنوب، علمًا أننا أكيدون من أنّ دماء الشهداء الذين يسقطون في الجنوب ستؤدي إلى انتصار لبنان”.

وختم متمنيًا “السلام والانتصار لغزة وعودة الدفء إلى قلوب أطفالها الذين ذبحوا وذبحت معهم كلّ قوانين حقوق الانسان”.

خلال تقديم التهنئة لسماحة الشيخ علي قدور لانتخابه رئيساً للمجلس الإسلاميّ العلوي، تم التأكيد على أهمية التعافي والوحدة والازدهار ضمن الطائفة العلوية.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة اطلاق لبنان ووضعه على السكة الصحيحة عبر إنجاز الاستحقاق الرئاسي ما يؤدي إلى انتظام الحياة… pic.twitter.com/ftvWOGO0At — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) December 27, 2023