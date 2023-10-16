طيران استطلاعيّ إسرائيليّ فوق المناطق الحدودية

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق على الحدود مع فلسطين المحتلة عاشت ليلًا متوترًا وحذرًا بعد القصف الذي تعرضت له أكثر من منطقة.

وشنّ العدو الإسرائيلي هجمات على تلة بلاط التي لا تعتبر متاخمة للحدود بواسطة الطيران الحربي المروحي وتوسيع دائرة استهدافاته ليصل الى رأس الناقورة حيث يتواجد مقر الكتيبة الماليزية الذي استهدف بصاروخ مباشر من دون تسجيل إصابات.

أما ليلًا، فأطلق العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة وعددًا من القذائف الفوسفورية في محيط بلدة الضهيرة. كما شهدت سماء المنطقة فجرًا طائرات استطلاع معادية.

من جهة أخرى ازدادت حركة النزوح من المناطق المستهدفة الى مدينة صور وغيرها من المناطق اللبنانية الآمنة.